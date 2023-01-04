В Томске горит лагерь российских мобилизованных

Январь, 04 в 17:15

В Томске в Российской Федерации загорелся лагерь для мобилизованных россиян. По одной из версий, причиной инцидента стал саботаж.

Об этом в среду, 4 января, сообщили в Управлении стратегических коммуникаций ВСУ.

В российских СМИ отмечают, что официальной информации о том, почему вспыхнул пожар в лагере оккупантов возле города Томска, пока нет. Однако есть версия, что причиной пожара может служить саботаж.

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В результате инцидента, как сообщается, сгорели три палатки и личные вещи оккупантов.

Ранее сообщалось, что во вторник, 3 января, в Белгородской области (город Новый Оскол) вспыхнул масштабный пожар на военном объекте.

Напомним, военная разведка Украины сообщает, что в РФ фиксируется активизация движения сопротивления – партизаны остановили движение поездов и военных эшелонов РФ возле Красноярска.

Фото: Скриншот відео ЗСУ