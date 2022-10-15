Октябрь, 15 в 19:07

Военное командование Российской Федерации проводит агитацию среди срочников из-за необходимости пополнения личного состава, который понес потери в войне против Украины.

Об этом сообщили в сводке Генштаба Вооруженных сил Украины вечером 15 октября.

Военные сообщили, что оккупанты пытаются сосредотачивать усилия на попытках выхода на административную границу Донецкой области, а также удержании захваченных районов Харьковской, Луганской, Запорожской, Николаевской и Херсонской областей.

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— Враг обстреливает позиции наших войск вдоль всей линии соприкосновения, осуществляет инженерное оборудование позиций на отдельных направлениях и ведет воздушную разведку. Нарушая нормы Международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны, наносит удары по критической инфраструктуре и помещениях гражданского населения, — сообщили в Генштабе.

По данным Генштаба ВСУ, в течение суток оккупанты нанесли четыре ракетных и 17 авиационных ударов, а также совершили до 10 обстрелов из РСЗО.

— Ударам противника подверглись объекты и мирные граждане более чем 20 населенных пунктов. Среди них — Константиновка, Белогорье, Ивановка, Никополь, Бахмут, Соледар, Яковлевка, Давыдов Брод и Наливайковка, — сообщили военные.

В зону поражения попали инфраструктурные объекты на территории Запорожской, Киевской и других областей. Для ударов противник использовал крылатые, авиационные и зенитные управляемые ракеты. Кроме того, враг продолжает использовать беспилотные летательные аппараты иранского производства Shahed -136, говорится в сообщении.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений. Сохраняется угроза нанесения ракетных и авиаударов, а также запуск ударных БпЛА с территории республики Беларусь.

На других направлениях противник осуществлял обстрелы:

на Северском направлении — из минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Сеньковка, Прогресс Черниговской области и Павловка, Дмитровка, Мезеновка, Бачевск, Сосновка Сумской области.

— из минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Сеньковка, Прогресс Черниговской области и Павловка, Дмитровка, Мезеновка, Бачевск, Сосновка Сумской области. на Слобожанском направлении — из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Волчанские Хутора, Гатище, Липцы, Огурцево, Старица, Уды. Также враг задействовал БпЛА для корректировки огня артиллерии;

— из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Волчанские Хутора, Гатище, Липцы, Огурцево, Старица, Уды. Также враг задействовал БпЛА для корректировки огня артиллерии; на Краматорском направлении — из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Верхнекаменское, Вишневое, Заречное, Надежда, Первомайское, Терны и Торское;

— из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Верхнекаменское, Вишневое, Заречное, Надежда, Первомайское, Терны и Торское; на Бахмутском и Авдеевском направлениях противник осуществлял обстрелы из танков и артиллерии различных типов вдоль всей линии соприкосновения.

противник осуществлял обстрелы из танков и артиллерии различных типов вдоль всей линии соприкосновения. На Новопавловском и Запорожском направлениях оккупанты наступательных действий не проводили. Огневому поражению из танков, минометов и ствольной артиллерии подверглись более 20 населенных пунктов. В частности, Белогорье, Угледар, Времовка, Железнодорожное, Никольское, Новоукраинка, Нескучное, Орехов, Чаривне и Ольговское.

оккупанты наступательных действий не проводили. Огневому поражению из танков, минометов и ствольной артиллерии подверглись более 20 населенных пунктов. В частности, Белогорье, Угледар, Времовка, Железнодорожное, Никольское, Новоукраинка, Нескучное, Орехов, Чаривне и Ольговское. На Южнобугском направлении огневому воздействию подверглись районы более 35 населенных пунктов вдоль всей линии соприкосновения. Для ведения воздушной разведки враг совершил более 60 вылетов БпЛА.

В Генштабе заявили, что в вооруженных силах РФ продолжается работа по поиску возможных вариантов пополнения подразделений, понесших потери в боях на территории Украины.

— Так, по имеющейся информации, командиры всех уровней военно-морского флота Российской Федерации начали агитационную работу с личным составом срочной службы относительно перспектив перехода на контрактную службу, — сообщили военные.

Командование РФ предлагает военнослужащим высокие выплаты, улучшенный социальный пакет и гарантия службы вне линии соприкосновения.

— Остается проблемным вопрос материального обеспечения военнослужащих оккупационных войск, призванных по мобилизации. Так, в отмечено прибытие в город Пологи Запорожской области подразделения Российской Федерации, личный состав которого частично одет в гражданскую одежду, — рассказали в Генштабе.

В то же время украинские подразделения Сил обороны отбили атаки противника в районах населенных пунктов Новосадово на Краматорском направлении, Яковлевка, Берестовое, Бахмут, Бахмутское и Опытное на Бахмутском направлении, Красногоровка, Невельское, Первомайское, Марьинка и Победа на Авдеевском направлении.

Авиация Украины в течение суток нанесла 30 ударов.

— Подтверждено поражение 23 районов сосредоточения вооружения и военной техники, а также 7 позиций зенитных ракетных комплексов противника. Кроме того, наши подразделения противовоздушной обороны сбили 6 БпЛА и один вертолет врага, — говорится в сообщении.

Ракетные войска и артиллерия сил обороны Украины за минувшие сутки поразили пять пунктов управления, семь районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, три склада боеприпасов. Также в зону огневого поражения попали позиции вражеской артиллерии и другие важные военные цели.