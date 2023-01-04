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Факти / Світ

У Томську палає табір російських мобілізованих

Анастасія Гевко, редакторка стрічки
У Томську палає табір російських мобілізованих

В Томську в Російській Федерації загорівся табір для російських мобілізованих. За однією з версій, причиною інциденту став саботаж. 

Про це в середу, 4 січня, повідомили в Управлінні стратегічних комунікацій ЗСУ.

У російських ЗМІ зазначають, що офіційної інформації про те, чому спалахнула пожежа у таборі окупантів біля міста Томська, поки що немає. Проте є версія, що причиною пожежі може бути саботаж.

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Внаслідок інциденту, як повідомляється, згоріло три намети та особисті речі окупантів.

Раніше повідомлялось, що у вівторок, 3 січня, в Білгородській області (місто Новий Оскол) спалахнула масштабна пожежа на військовому об’єкті. 

Нагадаємо, воєнна розвідка України повідомляє, що в РФ фіксується активізація руху опору – партизани зупинили рух потягів та військових ешелонів РФ біля Красноярська.

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Фото: Скріншот відео ЗСУ

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