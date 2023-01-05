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Факты / Світ

Оппозиция в Германии призвала Бундестаг передать с союзниками Украине танки Leopard 2

Анастасия Гевко, редактор ленты
Танк Leopard 2
Фото: Getty Images

Глава оппозиционной фракции Христианско-социального союза (ХСС) в Бундестаге Александр Добриндт призвал немецкое правительство совместно с партнерами по НАТО выступить с европейской инициативой по поставке Украине боевых танков западного образца.

Об этом Добриндт рассказал в интервью DPA.

– Мы хотим, чтобы Украина могла реализовать свое право на самооборону. Для этого ей нужно больше тяжелого вооружения – в том числе танки Leopard 2, – заявил Добриндт.

Он отметил, что немецкое правительство должно выступить с инициативой совместных поставок боевых танков.

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Украина уже давно просит союзников о боевых танках и БМП западного образца.

Украинская сторона заявляла, что речь идет о немецких моделях Leopard 2 и Marder. Однако канцлер Олаф Шольц не готов поставлять такие танки, пока их не предоставят другие партнеры по Альянсу. Он неоднократно говорил о том, что Германия не будет действовать в этом вопросе одна.

Замглавы МИД и экс-посол Украины в Германии Андрей Мельник говорил в конце декабря, что если Берлин не хочет поставлять танки самостоятельно, следует создать для этого специальный альянс с союзниками.

Между тем, действующий посол Украины в Германии Алексей Макеев уверен, что рано или поздно Берлин пересмотрит свое отношение к передаче танков Leopard 2 Киеву.

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Источник: DPA

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