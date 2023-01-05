Січень, 05 в 12:56

Керівник опозиційної фракції Християнсько-соціального союзу (ХСС) у Бундестазі Александр Добріндт закликав німецький уряд спільно з партнерами по НАТО виступити з європейською ініціативою по постачанню Україні бойових танків західного зразка.

Про це Добріндт розповів в інтерв’ю DPA.

– Ми хочемо, щоб Україна могла реалізувати своє право на самооборону. Для цього їй потрібно більше важкого озброєння – в тому числі танки Leopard 2, – заявив Добріндт.

Він зазначив, що німецький уряд має виступити з ініціативою спільних поставок бойових танків.

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Зазначимо, що Україна вже давно просить союзників про бойові танки та БМП західного зразка.

Українська сторона заявляла, що мова йде про німецькі моделі Leopard 2 і Marder. Однак канцлер Олаф Шольц не готовий постачати такі танки, поки їх не нададуть інші партнери по Альянсу. Він неодноразово казав про те, що Німеччина не діятиме в цьому питанні наодинці.

Заступник очільника МЗС та експосол України в Німеччині Андрій мельник казав наприкінці грудня, що якщо Берлін не хоче постачати танки самостійно, варто створити для цього спеціальній альянс з союзниками.

Тим часом чинний посол України в Німеччині Олексій Макєєв упевнений, що рано чи пізно Берлін перегляне своє ставлення до передачі танків Leopard 2 Києву.

Джерело: DPA