Январь, 04 в 19:10

Германия и дальше может продолжать отказываться поставлять Украине танки, но тогда немцам придется воевать с Россией под Берлином.

Об этом в эфире национального телемарафона заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

Его спросили, планируют ли страны Запада передавать оружие Украине, в отношении которой есть опасения, что она увеличит эскалацию.

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— Речь идет не о раздражении Российской Федерации, речь идет о других вещах. Если господин Шольц хочет, чтобы немцы воевали под Берлином и Штутгартом на немецких танках с россиянами, то они и дальше могут продолжать эту игру: проводить социологические исследования, нужно ли нам давать танки или не нужно, — сказал Данилов.

Таким образом секретарь СНБО прокомментировал дискуссию среди немецких политиков о поставках Украине танков Leopard 2.

Алексей Данилов также отметил, что остальные западные партнеры активизируют поддержку Украины в защите от российской агрессии, понимая глобальность конфликта.

— На самом деле вызовы для Европы являются огромными. И те страны, которые это понимают, помогают нам на 150%. Те страны, которые начинают потихоньку прозревать, что этим нужно заниматься, они тоже начали двигаться, — сказал он.

Ранее представитель социал-демократической партии Германии заявил, что Берлин не будет поставлять Украине танки Leopard самостоятельно, поскольку это делается в координации с другими партнерами НАТО.

Перед этим, 11 декабря, посол Украины в ФРГ заявил, что правительство Германии планирует дальнейшие поставки оружия для ВСУ. Украина продолжает переговоры о предоставлении танков Leopard и боевых машин пехоты Marder.

Кроме того, финские депутаты призвали передать Украине танки Leopard 2 немецкого производства для противостояния агрессии РФ, чтобы стать примером для других стран.

Фото: СНБО