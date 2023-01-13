Германия объявит решение о поставке Украине танков Leopard на следующей неделе — СМИ

Январь, 13 в 20:29

На следующей неделе Федеральное правительство Германии может объявить решение о поставках Украине танков.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на два источника.

Вероятно, Германия решит предоставить Украине Leopard, поскольку призывы к Берлину о предоставлении тяжелых танков звучат все чаще.

Сейчас смотрят

Ожидается, что решение будет принято до встречи Контактной группы по вопросам обороны Украины на американской авиабазе Рамштайн 20 января.

На встрече министр обороны Германии Кристине Ламбрехт “пошлет четкий сигнал” относительно поставок Leopard 2, сказал один из источников.

Как отмечает Bloomberg, появились признаки того, что немецкий канцлер Олаф Шольц готов отступить от первоначального сопротивления отправке танков Leopard 2, или он может разрешить таким странам, как Польша и Финляндия, реэкспортировать свои собственные Leopard в Украину.

Ранее в СМИ появилась информация, что в немецкой Социал-демократической партии растет недовольство из-за непредоставления Украине танков Leopard 2. В то же время канцлер ФРГ Олаф Шольц раздражен давлением по этому вопросу.