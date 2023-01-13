Німеччина оголосить рішення щодо постачання Україні танків Leopard наступного тижня – ЗМІ

Січень, 13 в 20:29

Наступного тижня Федеральний уряд Німеччини може оголосити рішення щодо постачання Україні танків.

Про це пише Bloomberg з посиланням на два джерела.

Ймовірно, Німеччина вирішить надати Україні Leopard, оскільки заклики до Берліна про надання важких танків лунають все частіше.

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Очікується, що рішення ухвалять до зустрічі Контактної групи з питань оборони України на американській авіабазі Рамштайн 20 січня.

На зустрічі міністерка оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт “надішле чіткий сигнал” щодо постачання Leopard 2, сказало одне із джерел.

Як зазначає Bloomberg, з’явились ознаки того, що німецький канцлер Олаф Шольц готовий відступити від початкового спротиву щодо відправлення танків Leopard 2, або він може дозволити таким країнам, як Польща і Фінляндія, реекспортувати свої власні Leopard в Україну.

Раніше у ЗМІ з’явилась інформація, що у німецькій Соціал-демократичній партії зростає невдоволення через ненадання Україні танків Leopard 2. Водночас канцлер ФРГ Олаф Шольц роздратований тиском з цього питання.