Германия “будет тщательно взвешивать каждый шаг” при поставке оружия Украине — Шольц
Германия будет тщательно взвешивать каждый шаг, решая, отправлять ли в Украину боевые танки.
Как пишет Sky News, об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц. Он собирается консультироваться со своими союзниками по поводу дальнейших поставок оружия в Украину, поскольку столкнулся с давлением относительно одобрения боевых танков немецкого производства для Киева.
– Критики, даже из правящей коалиции Бундестага, давно жаловались на нерешительность Шольца сделать следующий шаг, когда дело доходит до поставок оружия. Шольц осторожно относится к давлению, настаивая на том, что Германия не пойдет на такие поставки в одиночку и указывая на необходимость гарантировать, что НАТО не станет участником войны с Россией, — говорится в издании.
На вопрос, готова ли Германия сейчас поставить Украине танки Leopard 2, Шольц ответил длинным списком того, что страна предоставила в координации с союзниками.
Также он сказал, что Берлин сохранит свою “лидирующую позицию” как один из главных поклонников Киева.
Канцлер дал понять, что не намерен спешить “с такими серьезными вещами, которые имеют отношение к миру и войне, безопасности Германии и Европы”.
– Мы всегда действуем в тесной консультации и тщательно взвешиваем каждый шаг. Большинство в Германии поддерживают спокойное, взвешенное и осторожное принятие решений его правительством, – констатировал Шольц.