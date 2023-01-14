Январь, 13 в 23:15

Германия будет тщательно взвешивать каждый шаг, решая, отправлять ли в Украину боевые танки.

Как пишет Sky News, об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц. Он собирается консультироваться со своими союзниками по поводу дальнейших поставок оружия в Украину, поскольку столкнулся с давлением относительно одобрения боевых танков немецкого производства для Киева.

– Критики, даже из правящей коалиции Бундестага, давно жаловались на нерешительность Шольца сделать следующий шаг, когда дело доходит до поставок оружия. Шольц осторожно относится к давлению, настаивая на том, что Германия не пойдет на такие поставки в одиночку и указывая на необходимость гарантировать, что НАТО не станет участником войны с Россией, — говорится в издании.

На вопрос, готова ли Германия сейчас поставить Украине танки Leopard 2, Шольц ответил длинным списком того, что страна предоставила в координации с союзниками.

Сейчас смотрят

Также он сказал, что Берлин сохранит свою “лидирующую позицию” как один из главных поклонников Киева.

Канцлер дал понять, что не намерен спешить “с такими серьезными вещами, которые имеют отношение к миру и войне, безопасности Германии и Европы”.

– Мы всегда действуем в тесной консультации и тщательно взвешиваем каждый шаг. Большинство в Германии поддерживают спокойное, взвешенное и осторожное принятие решений его правительством, – констатировал Шольц.