Січень, 13 в 23:15

Німеччина ретельно зважуватиме кожен крок, вирішуючи, чи відправляти в Україну бойові танки.

Як пише Sky News, про це заявив канцлер ФРН Олаф Шольц. Він збирається консультуватися зі своїми союзниками щодо подальших поставок зброї в Україну, оскільки зіштовхнувся з тиском щодо схвалення бойових танків німецького виробництва для Києва.

– Критики, навіть з правлячої коаліції Бундестагу, давно скаржилися на нерішучість Шольца зробити наступний крок, коли справа доходить до поставок зброї. Шольц обережно ставиться до тиску, наполягаючи на тому, що Німеччина не піде на такі поставки поодинці, і вказуючи на необхідність гарантувати, що НАТО не стане учасником війни з Росією, – йдеться у виданні.

На запитання, чи готова Німеччина зараз поставити Україні танки Leopard 2, Шольц відповів довгим списком того, що країна надала в координації із союзниками.

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Також він сказав, що Берлін збереже свою “лідируючу позицію” як один із головних прихильників Києва.

Канцлер дав зрозуміти, що не має наміру поспішати “з такими серйозними речами, які мають стосунок до миру та війни, до безпеки Німеччини та Європи”.

– Ми завжди діємо в тісній консультації та ретельно зважуємо кожен крок. Більшість у Німеччині підтримує спокійне, виважене та обережне ухвалення рішень її урядом, – констатував Шольц.