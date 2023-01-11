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Факты / Україна / Политика

Наемники ЧВК Вагнера могут составлять четверть всех солдат РФ в Украине — Guardian

Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель
Требует проверки
пвк вагнер найманці
Фото: Getty Images

Наемники частной военной компании Вагнер могут составить четверть всех российских солдат, участвующих в войне против Украины.

Офицеры западной разведки считают, что ЧВК Вагнера играет все более значимую роль в российской кампании.

Об этом газете The Guardian рассказал западный чиновник на условиях анонимности.

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— Существует реалистичная возможность того, что персонал Вагнера сейчас составляет четверть или больше российских боевиков, – заявил чиновник.

По его словам, такое соотношение вагнеровцев в российской армии подтверждают западные разведчики.

Он отметил, что военная эффективность наемников Вагнера на Бахмутском направлении, где сосредоточены их силы, все еще считается ограниченной, а темпы их продвижения настолько медленны, что “иногда нужно две недели, чтобы взять один дом”.

Ранее сообщалось, что в Беларуси создают аналог ЧВК Вагнера и могут готовить к участию в войне против Украины. В эту компанию “весьма серьезную сумму” инвестировал диктатор Владимир Путин.

Речь идет о белорусском частном охранном предприятии ГардСервис, которому Лукашенко разрешил иметь огнестрельное оружие.

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