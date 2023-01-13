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Факти / Світ

США стурбовані спробами ПВК Вагнера вербувати найманців у Сербії

Євгенія Грейс, редакторка стрічки новин
Дерек Чоллет у Сербії

Високопоставлений американський посол висловив серйозне занепокоєння діяльністю російської приватної військової компанії Вагнер Груп і її спробами вербувати солдатів у Сербії та інших країнах світу.

Радник Державного департаменту США Дерек Чоллет заявив, що висловив цю стурбованість під час переговорів у Белграді з Президентом Сербії Александром Вучичем.

– Ми бачили, що група Вагнера намагається вербувати солдатів з Сербії та інших країн, і ми вважаємо, що з цим не можна миритися. Я не знаю, чи є занепокоєння (в Сербії – Ред.), ми говорили про наше занепокоєння, і ми з нетерпінням чекаємо співпраці з урядом тут, в Белграді, і в інших місцях, де Вагнер веде активну діяльність, щоб покласти цьому край, – сказав він журналістам після зустрічі.

ПВК Вагнера активно працює в десятках переважно африканських країн, співпрацюючи з урядами над проросійською пропагандою та іншими військово-політичними проєктами.

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Група вихваляється своєю присутністю в Сербії, єдиній європейській державі, окрім Білорусі, яка не приєдналася до міжнародних санкцій проти Росії за її війну проти України. За повідомленнями, група оголосила про відкриття свого офісу в Белграді, що пізніше було спростовано.

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Фото: Derek Chollet

Джерело: AP
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