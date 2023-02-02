Европейский Союз создаст координационный центр для сбора улик российских преступлений, совершенных на территории Украины. Он будет работать в Гааге.

Об этом во время пресс-конференции в Киеве заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

– Прокуроры из Украины и ЕС уже работают вместе, мы собираем доказательства. И я рада объявить, что международный центр для расследования преступлений (совершенных в Украине, – Ред .) будет создан в Гааге. Он будет координировать сбор доказательств, – сказала она.

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По словами фон дер Ляйен, в ближайшее время Евросоюз запустит работу центра. Он будет работать в координации с Украиной, партнерами и Нидерландами.

Напомним, что 19 января Европарламент поддержал резолюцию о создании специального трибунала по расследованию преступления агрессии России против Украины.

Замгоссекретаря США Виктория Нуланд заверила, что международный трибунал или другие механизмы для привлечения РФ к ответственности могут быть готовы к лету 2023 года.