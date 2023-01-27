Январь, 27 в 0:56

Международный трибунал или другие механизмы, которые позволят привлечь Россию к ответственности за преступление агрессии, военные и другие преступления в Украине, могут быть готовы к лету 2023 года.

Об этом заявила заместитель государственного секретаря США Виктория Нуланд во время слушаний в Комитете по вопросам международных отношений Сената США.

Сенатор-демократ из штата Мэриленд Бен Кардин заявил Нуланд, что вопрос привлечения России к ответственности является крайне важным, особенно накануне Дня памяти жертв Холокоста, который отмечается 27 января. Его вопрос касался того, может ли узнать международное сообщество то, как и когда будет создан международный механизм по РФ по аналогии с Нюрнбергским процессом после Второй мировой войны.

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Нуланд ответила, что США и члены G-7 “упорно работают”, чтобы создать подобный механизм.

— Мы упорно работаем над этим с нашими партнерами из G7 и с Украиной, мы работаем над различными моделями. Я хотела бы, чтобы мы пришли к выводу к годовщине (вторжения России в Украину, — Ред.) — примерно в феврале, но это может занять еще несколько месяцев. Но до лета я бы хотела, чтобы этот механизм появился, — ответила Нуланд на вопрос конгрессмена.

По словам Нуланд, сейчас идут работы по созданию как правовых механизмов, так и по сбору доказательств.

Заместитель госсекретаря США напомнила, что во время своего визита в Киев в сентябре 2022 года, она встретилась с неправительственными организациями в Ирпене, которые “собирают доказательства и документируют их” для передачи в суды. Часть из этих организаций работает при поддержке организации по международной помощи США, USAID.

Накануне Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) единогласно проголосовала за создание специального международного трибунала из-за агрессии против Украины.

Independent