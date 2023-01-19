Январь, 19 в 13:40

Европарламент поддержал резолюцию по созданию специального трибунала по расследованию военных преступлений России в Украине. За такие преступления отвечает высшее руководство страны.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Он призвал всех партнеров Украины поддержать трибунал.

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– Приветствую принятие резолюции Европарламентом о создании специального трибунала по преступлению агрессии против Украины. Призываю всех наших партнеров поддержать такой трибунал. Россия должна быть привлечена к ответственности за свою агрессивную войну, справедливость должна победить, – подчеркнул Владимир Зеленский.

Решение было принято 472 голосами, против высказались 19, 33 парламентария воздержались.

В резолюции депутаты Европарламента требуют привлечь к ответственности политическое и военное руководство России, а также Беларуси.

Те зверства, совершенные российскими войсками в Буче, Ирпене и многих других украинских городах, свидетельствуют о жестокости войны и подчеркивают важность скоординированных международных действий для привлечения виновных к ответственности.

Работа по созданию условий работы трибунала еще впереди, но депутаты Европарламента подчеркивают, что он должен обладать юрисдикцией для расследования действий не только Владимира Путина и политического и военного руководства России, но также самопровозглашенного президента Александра Лукашенко и его приспешников в Беларуси.

Подготовительная работа ЕС по созданию специального трибунала должна начаться немедленно.

В конце ноября 2022 года Парламентская ассамблея НАТО признала Россию государством-террористом. А также призвала создать специальный международный трибунал.