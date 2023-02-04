Февраль, 04 в 15:38

Обсуждение МВД Великобритании о признании ЧВК Вагнера террористической организацией уже находятся на ранней стадии. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает The Telegraph.

Издание подчеркивает, что планы объявить вооруженное формирование российского бизнесмена Евгения Пригожина террористической организацией обсуждают, начиная с января 2023 года.

Однако их перенесли после того, как британский МИД заявил, что обеспокоен возможными последствиями такого решения.

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Ожидается, что эту тему снова поднимут уже 6 февраля, и если британские власти все же пойдут на такой шаг, членство в ЧВК Вагнера признают уголовным преступлением.

Кроме того, будет запрещено посещать все мероприятия группировки и публично носить ее символику.

Отмечается, что такая инициатива будет влиять на возможности ЧВК Вагнера привлекать деньги через финучреждения Великобритании.

Ранее в США признали ЧВК Вагнера транснациональной преступной организацией. Кроме того, американский Минфин заморозил все активы этой группировки.

Между тем, Нижняя палата парламента Канады поддержала постановление о направлении правительству предложения о признании ЧВК Вагнера террористической организацией.