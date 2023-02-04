Британія готується визнати ПВК Вагнера терористичною організацією – ЗМІ

Лютий, 04 в 15:38

Обговорення МВС Великої Британії щодо визнання ПВК Вагнера терористичною організацією вже перебувають на ранній стадії. Про це з посиланням на власні джерела повідомляє The Telegraph.

Видання підкреслює, що плани оголосити збройне формування російського бізнесмена Євгена Пригожина терористичною організацією обговорюють, починаючи з січня 2023.

Однак їх перенесли після того, як британське МЗС заявило, що стурбоване можливими наслідками такого рішення.

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Очікується, що цю тему знов порушать уже 6 лютого, і якщо британська влада все ж піде на такий крок, членство у ПВК Вагнера визнають кримінальним злочином.

Крім того – буде заборонено відвідувати усі заходи угруповання та публічне носіння його символіки.

Зазначається, що така ініціатива впливатиме на можливості ПВК Вагнера залучати гроші через фінустанови Великої Британії.

Раніше у США визнали ПВК Вагнера транснаціональною злочинною організацією. Крім того, американський Мінфін заморозив усі активи цього угруповання.

Тим часом Нижня палата парламенту Канади підтримала постанову про направлення уряду пропозиції щодо визнання ПВК Вагнера терористичною організацією.