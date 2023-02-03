Генпрокуратура сообщила подозрение владельцу ЧВК Вагнера Евгению Пригожину

Февраль, 03 в 10:21

Владельцу частной военной компании Вагнер Евгению Пригожину Офис генерального прокурора сообщил подозрение из-за посягательств на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, а также ведение агрессивной войны.

Об этом заявил генеральный прокурор Украины Андрей Костин.

Российские власти наделили Пригожина определенными полномочиями, поэтому он может вербовать, заниматься подготовкой и руководить подчиненными ему лицами для дальнейшего использования в боях на территории Украины.

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— Руководитель этой ЧВК напрямую ответственен за тысячи военных преступлений. Он открыто признает свою роль в ведении войны против Украины и с разрешения Кремля решает кадровые вопросы, вербуя десятки тысяч заключенных, – рассказал Костин.

По его словам, у Пригожина судимость за разбой, однако сегодня он — герой России. Этакая преступная элита террористического режима РФ.

Генеральный прокурор также отметил, что и боевики Вагнера не уйдут от наказания, даже те, кто сбежал за границу.

Прокуроры уже допросили двух вагнеровцев, находящихся в ЕС. Также продолжается проверка причастности к военным преступлениям еще одного участника ЧВК, который сейчас находится в Норвегии.

Ранее сообщалось, что США признали частную военную кампанию Вагнера транснациональной преступной организацией.

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