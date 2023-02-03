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Факты / Україна

Генпрокуратура сообщила подозрение владельцу ЧВК Вагнера Евгению Пригожину

Марта Бондаренко, редактор ленты
Генпрокуратура сообщила подозрение владельцу ЧВК Вагнера Евгению Пригожину

Владельцу частной военной компании Вагнер Евгению Пригожину Офис генерального прокурора сообщил подозрение из-за посягательств на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, а также ведение агрессивной войны.

Об этом заявил генеральный прокурор Украины Андрей Костин.

Российские власти наделили Пригожина определенными полномочиями, поэтому он может вербовать, заниматься подготовкой и руководить подчиненными ему лицами для дальнейшего использования в боях на территории Украины.

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— Руководитель этой ЧВК напрямую ответственен за тысячи военных преступлений. Он открыто признает свою роль в ведении войны против Украины и с разрешения Кремля решает кадровые вопросы, вербуя десятки тысяч заключенных, – рассказал Костин.

По его словам, у Пригожина судимость за разбой, однако сегодня он — герой России. Этакая преступная элита террористического режима РФ.

Генеральный прокурор также отметил, что и боевики Вагнера не уйдут от наказания, даже те, кто сбежал за границу.

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Прокуроры уже допросили двух вагнеровцев, находящихся в ЕС. Также продолжается проверка причастности к военным преступлениям еще одного участника ЧВК, который сейчас находится в Норвегии.

Ранее сообщалось, что США признали частную военную кампанию Вагнера транснациональной преступной организацией.

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Фото: скриншот

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