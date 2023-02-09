Февраль, 09 в 15:57

Представитель премьер-министра Британии заявил, что Соединенное королевство будет учитывать потенциальные эскалационные риски при рассмотрении передачи Украине истребителей.

Об этом сообщает The Guardian.

Так, представитель Даунинг-стрит подчеркнул, что его страна пока не принимала никаких решений по передаче самолетов.

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– Во-первых, мы еще не приняли решения о предоставлении Великобританией самолетов, мы сейчас проводим обучение. Великобритания находится в процессе предоставления танков Challenger, и мы также предоставили средства большей дальности. Мы принимаем эти решения осторожно и делаем это вдумчиво. Мы отдаем себе отчет в потенциальных рисках эскалации, – сказал он.

Спикер добавил, что Британия убеждена, что ее подход к помощи Украине – самый лучший и быстрый способ завершить эту войну.

– Великобритания имеет значительное количество истребителей Typhoon и F-35. Конечно, мы никогда не сделаем ничего, что может поставить под угрозу безопасность Великобритании, – сказал он.

По его словам, для отправки F-35 еще предстоит получить разрешение США, а для Typhoon – Германии, Италии и Испании.