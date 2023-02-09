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В Британії розповіли, у якому випадку відмовляться надати Україні винищувачі

Анастасія Гевко, редакторка стрічки
В Британії розповіли, у якому випадку відмовляться надати Україні винищувачі
Фото: Pixabay

Речник прем’єр-міністра Британії заявив, що Сполучене королівство буде враховувати потенційні ескалаційні ризики під час розгляду передачі Україні винищувачів. 

Про це повідомляє The Guardian.

Так, представник Даунінг-стріт підкреслив, що його країна наразі не приймала жодних рішень по передачі літаків. 

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– По-перше, ми ще не прийняли рішення щодо надання Великобританією літаків, ми зараз проводимо навчання. Великобританія перебуває в процесі надання танків Challenger, і ми також надали засоби більшої дальності. Ми приймаємо ці рішення обережно і робимо це вдумливо. Ми усвідомлюємо потенційні ризики ескалації, – сказав він.

Речник додав, що Британія переконана, що її підхід до допомоги Україні – найкращий та найшвидший спосіб завершити цю війну. 

– Британія має значну кількість винищувачів Typhoon і F-35. Звичайно, ми ніколи не зробимо нічого, що може поставити під загрозу безпеку Великої Британії, – сказав він. 

За його словами, для відправки F-35 ще треба буде отримати дозвіл США, а для Typhoon – Німеччини, Італії та Іспанії. 

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