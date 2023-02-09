Февраль, 09 в 14:56

Вопрос предоставления Украине дальнобойного оружия и боевых самолетов может быть решен.

Об этом сообщил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак, пообещав, что детали будут обнародованы чуть позже.

– Вопрос дальнобойного оружия и истребителей для Украины, похоже, может быть решен. Детали чуть позже. Ау, болото, что с лицом? – написал Ермак в своем Telegram, обращаясь к российским оккупантам.

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Он также перечислил некоторые другие положительные результаты сегодняшнего визита президента Владимира Зеленского в Брюссель. По словам Ермака, одна из хороших новостей касается введения санкций против российской компании Росатом.

– Президент Владимир Зеленский в Европарламенте подробно остановился на санкциях против Росатома. Украина их ввела, дальше – шаг за ЕС. Похоже, все будет хорошо, — заверил Ермак.

Глава ОПУ уточнил, что большинство лидеров Евросоюза поддерживают санкции против РФ, а также создание трибунала над российскими военными преступниками. В повестке дня Евросоюза и вопрос использования замороженных активов РФ в интересах нашего государства.

Отдельно руководитель ОПУ упомянул о позиции Венгрии относительно войны.

– Владимир Зеленский напомнил Виктору Орбану, что именно Украина защищает нефтепровод, по которому Венгрия получает нефтепродукты, – добавил Ермак.

Как известно, нынешнее европейское турне президента Украины является его второй заграничной поездкой с начала полномасштабной войны. Во время визитов в Лондон, Париж и Брюссель Владимир Зеленский неоднократно поднимал вопрос военной помощи Украине: предоставления современных истребителей и дальнобойного оружия.

Президент Европарламента Роберта Мецола сегодня также призвала страны Евросоюза предоставить Украине дальнобойные системы и истребители.

Источник: Telegram-канал Андрея Ермака