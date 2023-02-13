Резников отправился на встречу в формате Рамштайн и назвал ключевые темы
Министр обороны Украины Алексей Резников отправился в Германию на девятую встречу в формате Рамштайн, которая состоится 14 февраля 2023 года.
Об этом он написал на своей странице в Facebook.
– Имею честь в девятый раз возглавлять объединенную команду из представителей Минобороны, разведки, Генерального штаба и наших дипломатов, которая будет интенсивно работать с партнерами в ближайшие дни, – написал Резников.
Также министр обороны рассказал о главных вопросах повестки дня:
• защита украинского неба, в том числе – через привлечение авиационной платформы;
• развитие танковой коалиции;
• формирование запаса прочности по боеприпасам;
• тренинговые программы для наших воинов;
• стабильность поддержки – логистика, обслуживание, ремонт, практическая реализация “военного шенгена”.
Напомним, ранее в Пентагоне рассказали, что на девятом заседании в формате Рамштайн будут обсуждаться неотложные потребности ВСУ накануне годовщины полномасштабной войны РФ против Украины.
Источник: Алексей Резников