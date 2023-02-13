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Факты / Світ

Резников отправился на встречу в формате Рамштайн и назвал ключевые темы

Анастасия Кожушко, редактор ленты
Олексій Резніков
Фото: Минобороны

Министр обороны Украины Алексей Резников отправился в Германию на девятую встречу в формате Рамштайн, которая состоится 14 февраля 2023 года.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

– Имею честь в девятый раз возглавлять объединенную команду из представителей Минобороны, разведки, Генерального штаба и наших дипломатов, которая будет интенсивно работать с партнерами в ближайшие дни, – написал Резников.

Также министр обороны рассказал о главных вопросах повестки дня:

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• защита украинского неба, в том числе – через привлечение авиационной платформы;
• развитие танковой коалиции;
• формирование запаса прочности по боеприпасам;
• тренинговые программы для наших воинов;
• стабильность поддержки – логистика, обслуживание, ремонт, практическая реализация “военного шенгена”.

Напомним, ранее в Пентагоне рассказали, что на девятом заседании в формате Рамштайн будут обсуждаться неотложные потребности ВСУ накануне годовщины полномасштабной войны РФ против Украины.

Источник: Алексей Резников

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