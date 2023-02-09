У Пентагоні розповіли, що обговорюватимуть на дев’ятому Рамштайні

Лютий, 09 в 8:39

На дев’ятому засіданні у форматі Рамштайн будуть обговорюватись нагальні потреби ЗСУ напередодні річниці повномасштабної війни РФ проти України.

Про це повідомив речник Пентагону Пет Райдер.

– Це буде предметна дискусія, можливість розглянути досягнутий прогрес, а також те, що необхідно зробити, щоб допомогти їм у майбутньому, – сказав він.

Райдера також запитали про надання Україні винищувачів, однак він не дав прямої відповіді.

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– Ми збираємося продовжувати тісно консультуватися з українцями, з нашими міжнародними союзниками та партнерами, щоб визначити, які їх найнагальніші потреби в галузі безпеки, і ми збираємося дуже старанно працювати з нашими союзниками та партнерами, щоб надати їм цю можливість. щоб вони могли досягти успіху на полі бою, – зазначив спікер.

Наступна, дев’ята зустріч Контактної групи з питань оборони України (у форматі Рамштайн) відбудеться 14 лютого 2023 року.

Джерело: Міноборони США