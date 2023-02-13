Резніков вирушив на зустріч у форматі Рамштайн та назвав ключові теми
Міністр оборони України Олексій Резніков вирушив до Німеччини на дев’яту зустріч у форматі Рамштайн, яка відбудеться 14 лютого 2023 року.
Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.
– Маю честь дев’ятий раз очолювати об’єднану команду з представників Міноборони, розвідки, Генерального штабу та наших дипломатів, яка інтенсивно працюватиме з партнерами найближчі дні,– написав Резніков.
Також міністр оборони розповів про головні питання порядку денного:
• захист українського неба, зокрема – через залучення авіаційної платформи;
• розбудова танкової коаліції;
• формування запасу міцності у боєприпасах;
• тренінгові програми для наших воїнів;
• стабільність підтримки — логістика, обслуговування, ремонт, практична реалізація “військового шенгену”.
Нагадаємо, раніше у Пентагоні розповіли, що на дев’ятому засіданні у форматі Рамштайн будуть обговорюватись нагальні потреби ЗСУ напередодні річниці повномасштабної війни РФ проти України.
Джерело: Олексій Резніков