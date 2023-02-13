Резніков вирушив на зустріч у форматі Рамштайн та назвав ключові теми

Лютий, 13 в 12:04

Міністр оборони України Олексій Резніков вирушив до Німеччини на дев’яту зустріч у форматі Рамштайн, яка відбудеться 14 лютого 2023 року.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

– Маю честь дев’ятий раз очолювати об’єднану команду з представників Міноборони, розвідки, Генерального штабу та наших дипломатів, яка інтенсивно працюватиме з партнерами найближчі дні,– написав Резніков.

Також міністр оборони розповів про головні питання порядку денного:

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• захист українського неба, зокрема – через залучення авіаційної платформи;

• розбудова танкової коаліції;

• формування запасу міцності у боєприпасах;

• тренінгові програми для наших воїнів;

• стабільність підтримки — логістика, обслуговування, ремонт, практична реалізація “військового шенгену”.

Нагадаємо, раніше у Пентагоні розповіли, що на дев’ятому засіданні у форматі Рамштайн будуть обговорюватись нагальні потреби ЗСУ напередодні річниці повномасштабної війни РФ проти України.

Джерело: Олексій Резніков