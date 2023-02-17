Нідерланди ухвалили рішення про розташування Міжнародного реєстру збитків в Гаазі

Лютий, 17 в 17:37

Очільник Офісу президента Андрій Єрмак повідомив, що уряд Нідерландів врешті ухвалив рішення розташувати в Гаазі Міжнародний Реєстр збитків.

Про це чиновник у п’ятницю, 17 лютого, написав на своєму каналі в Telegram.

– Це перший компонент компенсаційного механізму, який дозволить зробити так, щоб Росія заплатила за все. Злочинець буде покараний і платитиме за кожен злочин. Вдячні за це важливе рішення – працюємо, – зазначив Андрій Єрмак.

Ініціативу прокоментував на сайті Мінюсту й міністр Денис Малюська, який заявив, що вітає таке рішення.

Зараз дивляться

– Руйнування та шкода, завдані Росією нашим громадянам, бізнесу та державі, – величезні. Країна-агресорка зобовʼязана за міжнародним правом їх компенсувати. Для цього збитки мають бути ретельно задокументовані, оцінені та підготовлені до подальшого розгляду, – повідомив Малюська.

Його заступниця Ірина Мудра додала, що створення цього реєстру є принциповим кроком для майбутнього Компенсаційного механізму.

Нагадаємо, створення Реєстру збитків було рекомендовано в Резолюції Генеральної Асамблеї ООН від 14 листопада 2022 року.

Він має бути першим компонентом всеохоплюючого репараційного механізму, який має включати створення компенсаційної комісії, яка розглядатиме індивідуальні заяви про компенсацію Росією збитків від громадян, компаній та держави.

Також має бути створено компенсаційний фонд, який накопичуватиме кошти для виплати рішень комісії, в тому числі за рахунок конфіскованих російських активів.