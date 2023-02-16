Россия нанесла ущерб медицине, образованию и социальной сфере Украины более чем на $10 млрд — KSE

Февраль, 16 в 16:44

В результате полномасштабной войны, которую развязала Россия в Украине, повреждено или разрушено более 4 497 учреждений социальной сферы, образования и здравоохранения.

Киевская школа экономики (KSE) сообщает, что сумма ущерба оценивается в $10,7 млрд.

— Из них $0,2 млрд – убытки социальной сферы, $8,8 млрд – убытки учебных заведений, $1,8 млрд – убытки учреждений здравоохранения. Общие косвенные потери составляют $11,1 млрд. А необходимая сумма для их восстановления – по меньшей мере $19,7 млрд, – говорится в сообщении KSE.

Общее количество поврежденных или разрушенных учебных заведений – уже более 3 127 объектов, среди которых 1 489 школ, 885 детских садов, 517 зданий заведений высшего образования.

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Почти втрое меньше поврежденных или разрушенных здравоохранительных учреждений — 1 245 объектов. Больше всего среди медицинских учреждений пострадали амбулатории в количестве 430 объектов, а больниц — 362.

Также повреждены или разрушены 154 учреждения социальной защиты населения. Больше всего пострадали санатории – 46 заведений, социальные центры – 43, и интернаты – 31.

Отрасль образования больше всего пострадала в Харьковской (34%), Донецкой (18%) и Луганской (11%) областях. Наибольший процент повреждений или разрушений в социальной сфере – в Донецкой (21%), Одесской (20%) области и Киеве (18%). Отрасль здравоохранения больше всего понесла убытки в Донецкой области (36%), а также в Харьковской (23%) и Луганской (11%) областях.

Данные подготовлены при поддержке Международного фонда Возрождение.

В начале января премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что экономике Украины нанесен ущерб более чем на $700 млрд в результате войны, развязанной РФ. Он добавил, что в госбюджет на 2023 год заложили 35,5 млрд грн. для Фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии.

Фото: ХК Донбасс