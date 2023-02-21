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Каналы Венеции начинают пересыхать, Италии грозит новая засуха

Бедрак Виктория, редактор ленты
Каналы Венеции начинают пересыхать, Италии грозит новая засуха

Италия может столкнуться с новой засухой, в Альпах выпало меньше половины обычного количества снега.

Об этом сообщает The Guardian.

Венеция, где наводнения обычно являются основной проблемой, столкнулась с очень низкими приливами, из-за которых гондолы не могут перемещаться по некоторым каналам.

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По данным экологической группы Legambiente, итальянские реки и озера страдают острой нехваткой воды. По – самая длинная река Италии, которая течет от Альп на северо-западе до Адриатики, имеет на 61% меньше воды, чем обычно в это время года.

В июле прошлого года Италия пострадала от сильнейшей за 70 лет засухи и объявила чрезвычайное положение в районах, прилегающих к реке По.

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Фото: David Kime

Источник: The Guardian
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