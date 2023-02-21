Февраль, 21 в 10:09

В Украине во вторник, 21 февраля, будет распоряжаться циклон Willy. Практически всюду ожидается дождь и мокрый снег.

Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко в Facebook.

– Обычно, в конце февраля – начале марта и происходят подобные активные атмосферные процессы, явления смешиваются, как зимние, так и весенние, начинается переход от зимы к теплым сезонам. А мы знаем, что на стыке разных воздушных масс, в контрастных зонах, явления проявляются более отчетливо и активно, — пишет она.

Так, в течение дня столбики термометров будут колебаться от 3 до 9 градусов тепла, на Юге и Западе местами до +10…+13 градусов.

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Диденко отмечает, что характерный синоптический признак вторника – сильный ветер со штормовыми порывами. Порывы ветра будут достигать 15-20 и более метров в секунду.

В Киеве 21 февраля ожидается дождь, сильный ветер и +5 градусов. Утром и вечером, когда температура воздуха будет снижаться, возможен мокрый снег.

— Такая погода, возможно, и не комфортная, однако обнадеживающая – потому что явно указывает на положительные изменения в сторону весны, – добавляет синоптик.

Источник: Наталья Диденко