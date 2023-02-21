Канали Венеції починають пересихати, Італії загрожує нова посуха
Італія може зіткнутись з новою посухою, в Альпах випало менше половини звичайної кількості снігу.
Про це повідомляє The Guardian.
Венеція, де повені зазвичай є основною проблемою, зіткнулася з надзвичайно низькими припливами, через які гондоли не можуть переміщатися деякими з каналів.
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За даними екологічної групи Legambiente, італійські річки та озера страждають від гострої нестачі води. По – найдовша річка Італії, яка тече від Альп на північному заході до Адріатики, має на 61% менше води, ніж зазвичай в цю пору року.
У липні минулого року Італія постраждала від найсильнішої за 70 років посухи та оголосила надзвичайний стан у районах, прилеглих до річки По.
Фото: David Kime