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Канали Венеції починають пересихати, Італії загрожує нова посуха

Бедрак Вікторія, редакторка стрічки
Канали Венеції починають пересихати, Італії загрожує нова посуха

Італія може зіткнутись з новою посухою, в Альпах випало менше половини звичайної кількості снігу.

Про це повідомляє The Guardian.

Венеція, де повені зазвичай є основною проблемою, зіткнулася з надзвичайно низькими припливами, через які гондоли не можуть переміщатися деякими з каналів.

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За даними екологічної групи Legambiente, італійські річки та озера страждають від гострої нестачі води. По – найдовша річка Італії, яка тече від Альп на північному заході до Адріатики, має на 61% менше води, ніж зазвичай в цю пору року.

У липні минулого року Італія постраждала від найсильнішої за 70 років посухи та оголосила надзвичайний стан у районах, прилеглих до річки По.

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Фото: David Kime

Джерело: The Guardian
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