Канали Венеції починають пересихати, Італії загрожує нова посуха

Лютий, 21 в 10:55

Італія може зіткнутись з новою посухою, в Альпах випало менше половини звичайної кількості снігу.

Про це повідомляє The Guardian.

Венеція, де повені зазвичай є основною проблемою, зіткнулася з надзвичайно низькими припливами, через які гондоли не можуть переміщатися деякими з каналів.

Зараз дивляться

За даними екологічної групи Legambiente, італійські річки та озера страждають від гострої нестачі води. По – найдовша річка Італії, яка тече від Альп на північному заході до Адріатики, має на 61% менше води, ніж зазвичай в цю пору року.

У липні минулого року Італія постраждала від найсильнішої за 70 років посухи та оголосила надзвичайний стан у районах, прилеглих до річки По.

Фото: David Kime