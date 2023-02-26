Февраль, 26 в 11:39

Чтобы удовлетворить спрос, вызванный войной РФ против Украины, французская оборонная компания Thales SA планирует нанять 12 тыс. новых работников в этом году, увеличив общую численность персонала примерно на 4 тыс. после естественной текучести кадров.

Об этом сообщает Bloomberg.

Указано, что около 40% новых сотрудников будут работать над исследованиями и разработками в таких сферах, как искусственный интеллект, программная инженерия, кибербезопасность и биометрия.

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Кроме того, из 12 тыс. нанятых сотрудников 5,5 тыс. будут работать во Франции, а 3 340 — в других странах Европы, включая Великобританию. Другие будут находиться в США, Канаде, Азии и Австралии.

— Мы сосредоточены на обороне, аэрокосмической отрасли и безопасности, и эти три направления предлагают очень значительный потенциал для роста. Наши рынки и клиенты просят нас ускориться в этих трех направлениях, — сказал руководитель отдела кадров Thales Клеман де Вильпен.

На конец 2022 года в парижской компании Thales работало примерно 77 тыс. сотрудников. В прошлом году компания наняла на работу 11,5 тыс. новых сотрудников. Акции Thales выросли на 12% за год.

Война России против Украины заставила многие страны, в том числе Францию, резко увеличить военные расходы и расходы на безопасность для замены или модернизации оборудования.

Издание отмечает, что в январе Франция объявила, что планирует выделить 400 млрд евро на оборонные расходы между 2024 и 2030 годами, по сравнению с 295 млрд в период 2019-2025 годов.

Канцлер Германии Олаф Шольц вскоре после вторжения России в Украину объявил о создании специального фонда в размере 100 млрд евро для финансирования восстановления Вооруженных сил страны в ближайшие годы.