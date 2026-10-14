Муж певицы Ирины Федишин, продюсер Виталий Човнык, вышел на связь после сообщенной им трагической вести о потере их дочери. Он решил поделиться деталями и рассказать о состоянии жены.

Муж Ирины Федишин рассказал о трагедии

В своем Instagram Виталий опубликовал черно-белое фото двух рук, крепко держащих друг друга. Кадр он дополнил эмодзи в виде разбитого сердца.

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— Мы так мечтали о нашей доченьке… Так ждали ее появления на свет. Представляли, какой она будет, как впервые возьмем ее на руки, как обнимем, как привезем домой. Мы были так близко к нашему счастью. Так невероятно близко… Оставалось совсем немного до нашей долгожданной встречи. Но случилось иначе… Мы ее потеряли. Я видел ее… она моя копия, — написал Човнык под фото.

Он отметил, что не существует слов, чтобы описать эту боль. Ведь еще недавно был самым счастливым папой, строившим планы и мечтавшим, а уже сегодня его сердце разбито на тысячи осколков.

Виталий рассказал, что самое страшное, что в тот день он мог потерять не только дочь, но и свою любимую жену.

— Ира пережила чрезвычайно тяжелые роды, сложную операцию и большую потерю крови. Врачи боролись за ее жизнь. Тот день навсегда останется для меня днем величайшей утраты, но в то же время и вторым днем рождения моей жены. Бог забрал к себе нашего маленького ангелочка, но оставил мне мою Иру. И за то, что она жива, я бесконечно благодарен, — подчеркнул муж Федишин.

Виталий добавил, что впереди их с женой ждет непростой путь, и им придется учиться жить с этой болью, поддерживать друг друга и находить силы просыпаться каждое утро. Но есть ради чего — ради семьи, детей, любви.

Вместе с тем Човнык обратился к дочери и поблагодарил всех за поддержку.

— Наша маленькая доченька, мы так и не смогли забрать тебя домой… Но ты навсегда останешься частичкой нашей семьи, нашей жизни и наших сердец… Я не знаю, когда эта боль станет тише. Не знаю, перестанет ли когда-нибудь болеть… Но знаю одно: мы будем стараться жить дальше. Вместе. Держа друг друга за руку. Мы так ждали тебя, доченька… Так хотели подарить тебе целый мир. А теперь ты навсегда стала целым миром в наших сердцах, — написал Виталий.

Также мужчина посвятил стих маленькой крошке, подписав его — Твой папа.

Напомним, 13 октября стало известно о том, что Ирина Федишин потеряла дочь. Тогда же Виталий и рассказал, что сама певица находится в тяжелом состоянии.

Супруги воспитывают двоих сыновей. О беременности артистки стало известно в конце августа.

Фото: Виталий Човнык

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