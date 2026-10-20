Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Украина не должна становиться членом НАТО.

Кроме того, он выступил против украинских ударов по российской энергетической инфраструктуре, объяснив свою позицию влиянием подобных атак на стоимость энергоносителей для американцев.

Об этом Вэнс рассказал в интервью 2Way Tonight.

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Вэнс высказался против вступления Украины в НАТО

По словам американского вице-президента, между Вашингтоном и Киевом нет официального союзнического договора, а Украина не является членом Североатлантического альянса. Более того, он убежден, что страна не должна присоединяться к НАТО и в будущем.

Вэнс назвал Украину прекрасной страной, заслуживающей восхищения, и положительно отозвался о ее гражданах. При этом он подчеркнул, что США готовы сотрудничать с Киевом только в тех вопросах, где позиции двух государств совпадают.

По его словам, Украину можно считать партнером Соединенных Штатов в определенных областях, однако интересы двух стран не всегда одинаковые.

— Насколько я знаю, у нас нет официального союзнического соглашения с Украиной. Украина не входит в НАТО. Я не думаю, что она должна вступать в НАТО. Я считаю, что это страна, очень достойная восхищения, прекрасная страна с множеством замечательных людей. Мы будем сотрудничать по некоторым вопросам, но в некоторых вопросах наши позиции будут расходиться, – добавил он.

В качестве примера таких разногласий Вэнс привел украинские удары по российской инфраструктуре, связанной с дизельным топливом. Он заявил, что не поддерживает эти атаки, поскольку, по его мнению, они ведут к подорожанию энергоносителей для американских потребителей.

Вице-президент США заверил, что Вашингтон продолжит сотрудничать с Украиной по отдельным вопросам. В то же время он выразил убеждение, что украинская сторона должна прекратить удары по российским объектам.

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