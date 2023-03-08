Почему закон об “иноагентах” вызвал масштабные протесты в Грузии — объяснение эксперта

Март, 08 в 15:25

Во вторник, 7 марта, в Тбилиси прошли протесты из-за принятия парламентом Грузии в первом чтении проекта закона, который позволит объявить неправительственные организации и ряд медиа “агентами иностранного влияния” (так называемыми иноагентами).

Почему этот законопроект так возмутил грузин и чего ожидать дальше — в материале Фактов ICTV

Политолог Олеся Яхно указывает, что этот законопроект похож на российский закон, который был принят в 2012 году, а затем постепенно становился все более жестким. Сейчас же в РФ его формулировка дошла до того, что иноагент — это не просто тот, кто получает финансирование за рубежом, а тот, кто подпадает под влияние других стран, что является очень размытым для трактовки. Страна-агрессор использует это для борьбы с оппозицией.

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По словам эксперта, принятие такого закона может поставить крест на европейской и евроатлантической интеграции Грузии.

— Собственно это и спровоцировало такие протесты, потому что речь идет не просто о законе, а о том, что его принятие может как раз приостановить движение в европейском и евроатлантическом направлении. Это может приостановить определенные программы сотрудничества с ЕС, — отмечает она.

По ее словам, за последние несколько лет со стороны Евросоюза уже звучала критика, что в Грузии нарастают определенные авторитарные тенденции и даже на уровне законодательства не все можно считать таким, что свидетельствует о прогрессе Грузии в сторону европейской интеграции, а не наоборот.

— В определенной степени это такой переломный момент, который открыл те процессы, которые происходили несколько лет до этого, но не имели такого резонанса внутри самого грузинского общества, — отмечает политолог.

Эксперт указывает, что данные события говорят о том, что борьба за постсоветское пространство продолжается.

— Мы знаем, что уже Молдова столкнулась с протестами, которые могут финансироваться со стороны России. Так же и в Грузии есть риск, что определенные настроения финансируются РФ. Постсоветские страны, которые не защищены никаким блоком военным, и которые имеют институты с достаточно высоким уровнем коррупции, все же уязвимы для гибридных или полугибридных попыток, — говорит она.

В то же время Олеся Яхно не исключает, что если бы не было полномасштабного вторжения РФ в Украину, то правящая коалиция могла бы не обращать внимание на протесты, но на фоне войны все, что может быть связано с РФ, воспринимается очень чувствительно и приобретает большой резонанс.

Она указывает, что особенно на постсоветском пространстве должна быть определенность, потому что все понимают цену вопроса.

— Если показать, что какая-то страна на постсоветском пространстве может даже частично идти по пути России, это будет восприниматься как негативное. Как то, что у РФ есть плоскость, где она может работать, где она еще может навязывать свою картину мира, — добавляет Олеся.

В Грузии парламентско-президентская форма правления, поэтому даже несмотря на то, что президент Грузии Саломе Зурабишвили пообещала наложить вето на этот закон, парламент все равно сможет его преодолеть.

В то же время, если он это сделает, столкнется с критикой как с внешней стороны, в частности ЕС, так и с внутренней, ведь может начаться процесс определенных акций внутри страны.

— Как раз на следующих выборах срочных или досрочных правящая партия может потерять, потому что это будет иметь синхронную критику как снаружи, так и внутри, — добавляет специалист.

Политолог отмечает, что этот законопроект по сути стал точкой бифуркации, которая поставит вопрос, насколько Грузия движется на уровне реальных шагов в сторону ЕС и НАТО.