Пока парламент не станет грузинским, а не российским: оппозиция в Грузии объявила о масштабных протестах

Март, 08 в 9:20

Оппозиция Грузии анонсировала ежедневные митинги на проспекте Руставели возле парламента.

Об этом сообщает телеканал Mtavari.

— В три часа дня мы собираемся на проспекте Руставели. И это будет повторяться ежедневно, пока весь проспект Руставели (на котором расположен парламент, — РЕД.) не станет грузинским, а не российским. Пока мы не достигнем победы, — заявил бывший лидер Единого национального движения Ника Мелиа.

Во вторник, 7 марта, парламент Грузии поддержал в первом чтении законопроект, который объявляет неправительственные организации и часть СМИ “агентами иностранного влияния” (так называемыми иноагентами). Из-за этого в Тбилиси вспыхнули протесты.

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В какой-то момент у здания парламента Грузии возникло противостояние между полицией и участниками акции. По сообщениям СМИ, столкновения начались после того, как протестующие захотели переместиться ко всем трем входам в здание.

Грузинский спецназ перекрыл все подступы к законодательному органу. Силовики применили против протестующих слезоточивый газ, перцовые баллончики и водомет, пытаясь разогнать акцию.

Источник: Mtavari

Фото: Rustavi 2