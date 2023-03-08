Германия передала Украине еще две установки Gepard

Март, 08 в 16:44

Германия передала Украине новую партию военной помощи, в частности две зенитные самоходные установки (ЗСУ) Gepard.

Об этом сообщили на сайте Федерального правительства Германии.

– Федеральное правительство поддерживает украинскую армию в тесной координации со своими партнерами и союзниками. Этот список содержит обзор летальной и нелетальной немецкой военной поддержки Украины. Он включает поставки из Федеральных вооруженных сил, а также поставки из немецкой промышленности, финансируемые из фондов федерального правительства для так называемого развития потенциала безопасности, — говорится в сообщении.

Согласно обнародованным данным, передано около 6 тыс. боеприпасов к установкам. В целом их поставлено уже 34.

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Также в рамках помощи отправлено еще две патрульные машины для пограничников и шесть мобильных антенных систем.

Кроме этого, готовится к передаче 13 мостоукладчиков Beaver и 500 пистолетов SFP9.

Ранее мы рассказывали, что обещанные Германией и Португалией боевые танки будут доставлены до конца марта в Украину. Речь идет о 18 немецких танках Leopard-2A6 и трех португальских танках.