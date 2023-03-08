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Танки з Німеччини та Португалії прибудуть в Україну до кінця березня – Пісторіус

Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач
Leopard-2
Фото: Getty Images

Обіцяні Німеччиною та Португалією бойові танки будуть доставлені до кінця березня в Україну.

Про це заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус.

– Можу сказати вам, я щойно дізнався, що 18 німецьких танків Leopard-2A6 і три португальські танки можуть прибути в Україну… разом до кінця цього місяця, – сказав він у кулуарах зустрічі міністрів оборони ЄС у Швеції.

Зазначається, що танки прибудуть в країну разом із підготовленими екіпажами.

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Напередодні стало відомо, що Польща передасть Україні ще 10 танків Leopard 2А4 німецького виробництва.

За словами міністра оборони Польщі Маріуша Блащака, Варшава готова запустити сервісний центр, який займатиметься оновленням та обслуговуванням танків Leopard, які відправляються в Україну. Зокрема, йдеться і про версію Leopard 1.

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Джерело: Spiegel
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