Березень, 08 в 14:07

Обіцяні Німеччиною та Португалією бойові танки будуть доставлені до кінця березня в Україну.

Про це заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус.

– Можу сказати вам, я щойно дізнався, що 18 німецьких танків Leopard-2A6 і три португальські танки можуть прибути в Україну… разом до кінця цього місяця, – сказав він у кулуарах зустрічі міністрів оборони ЄС у Швеції.

Зазначається, що танки прибудуть в країну разом із підготовленими екіпажами.

Зараз дивляться

Напередодні стало відомо, що Польща передасть Україні ще 10 танків Leopard 2А4 німецького виробництва.

За словами міністра оборони Польщі Маріуша Блащака, Варшава готова запустити сервісний центр, який займатиметься оновленням та обслуговуванням танків Leopard, які відправляються в Україну. Зокрема, йдеться і про версію Leopard 1.