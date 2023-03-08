Німеччина передала Україні ще дві установки Gepard

Березень, 08 в 16:44

Німеччина передала Україні нову партію військової допомоги, зокрема дві зенітні самохідні установки (ЗСУ) Gepard.

Про це повідомили на сайті Федерального уряду Німеччини.

– Федеральний уряд підтримує українську армію в тісній координації зі своїми партнерами та союзниками. Цей список містить огляд летальної та нелетальної німецької військової підтримки України. Він включає постачання з Федеральних збройних сил, а також поставки з німецької промисловості, що фінансуються з фондів федерального уряду для так званого розвитку потенціалу безпеки,– йдеться у повідомленні.

Згідно з оприлюдненими даними, передано близько 6 тис. боєприпасів до установок. Загалом їх поставлено вже 34.

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Також у рамках допомоги відправлено ще дві патрульні машини для прикордонників і шість мобільних антенних систем.

Крім цього, готується до передання 13 мостоукладачів Beaver та 500 пістолетів SFP9.

Раніше ми розповідали, що обіцяні Німеччиною та Португалією бойові танки будуть доставлені до кінця березня в Україну. Йдеться про 18 німецьких танків Leopard-2A6 і три португальські танки.