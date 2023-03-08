Поки парламент не стане грузинським, а не російським: опозиція у Грузії оголосила про масштабні протести

Березень, 08 в 9:20

Опозиція Грузії анонсувала щоденні мітинги на проспекті Руставелі біля парламенту.

Про це повідомляє телеканал Mtavari.

– О третій годині дня ми збираємося на проспекті Руставелі. І це буде повторюватися щодня, поки весь проспект Руставелі (на якому розташований парламент, – РЕД.) не стане грузинським, а не російським. Доки ми не досягнемо перемоги, – заявив колишній лідер Єдиного національного руху Ніка Меліа.

У вівторок, 7 березня, парламент Грузії підтримав у першому читанні законопроєкт, який оголошує неурядові організації та частину ЗМІ “агентами іноземного впливу” (так званими іноагентами). Через це в Тбілісі спалахнули протести.

Зараз дивляться

У якийсь момент біля будівлі парламенту Грузії виникло протистояння між поліцією та учасниками акції. За повідомленнями ЗМІ, сутички розпочалися після того, як протестувальники захотіли переміститися до всіх трьох входів у будівлю.

Грузинський спецназ перекрив усі підступи до законодавчого органу. Силовики застосували проти протестувальників сльозогінний газ, перцеві балончики та водомет, намагаючись розігнати акцію.

Джерело: Mtavari

Фото: Rustavi 2