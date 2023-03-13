Премьер Польши призвал всех граждан учиться пользоваться оружием

Март, 13 в 8:52

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий призвал всех граждан участвовать в тренировках по умению пользоваться оружием, посещать стрельбища и учиться стрелять.

Об этом он сказал во время учений Тренируйся с НАТО, сообщает PolskieRadio.

Он также заявил, что Польша должна иметь настолько сильную армию, “чтобы она имела достаточную силу сдерживания, и ее никогда не нужно было использовать”.

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— Построение сильной армии начинается с крепких государственных финансов. Именно из польского бюджета мы сегодня финансируем польскую армию, закупки заграницей, рекапитализацию наших оружейных заводов, — добавил премьер.

Ранее издание The Telegraph сообщило, что из-за риска начала войны с РФ Польша строит самую большую сухопутную армию в Европе.

Источник: PolskieRadio