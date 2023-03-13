Премьер Польши призвал всех граждан учиться пользоваться оружием
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий призвал всех граждан участвовать в тренировках по умению пользоваться оружием, посещать стрельбища и учиться стрелять.
Об этом он сказал во время учений Тренируйся с НАТО, сообщает PolskieRadio.
Он также заявил, что Польша должна иметь настолько сильную армию, “чтобы она имела достаточную силу сдерживания, и ее никогда не нужно было использовать”.
— Построение сильной армии начинается с крепких государственных финансов. Именно из польского бюджета мы сегодня финансируем польскую армию, закупки заграницей, рекапитализацию наших оружейных заводов, — добавил премьер.
Ранее издание The Telegraph сообщило, что из-за риска начала войны с РФ Польша строит самую большую сухопутную армию в Европе.
Источник: PolskieRadio