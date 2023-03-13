Прем’єр Польщі закликав усіх громадян вчитись користуватися зброєю

Березень, 13 в 8:52

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький закликав усіх громадян брати участь у тренуваннях з вміння користуватися зброєю, відвідувати стрільбища та вчитися стріляти.

Про це він сказав під час навчань Тренуйся з НАТО, повідомляє PolskieRadio.

Він також заявив, що Польща повинна мати настільки сильну армію, “щоб вона мала достатню силу стримування, і її ніколи не потрібно було використовувати”.

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– Будова сильної армії починається з міцних державних фінансів. Саме з польського бюджету ми сьогодні фінансуємо польську армію, закупівлі закордоном, рекапіталізацію наших збройних заводів, – додав прем’єр.

Раніше видання The Telegraph повідомило, що через ризик початку війни з РФ Польща будує найбільшу сухопутну армію в Європі.

Джерело: PolskieRadio