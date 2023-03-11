Март, 11 в 21:39

Польская республика строит самую большую сухопутную армию в Европе.

Об этом пишет британское издание The Telegraph, с указанием на то, что Варшава планирует провести в своей армии своего рода революцию, чтобы сдерживать возросшую угрозу со стороны России.

— Подстегиваемое войной по соседству и растущим страхом, что Польша однажды может оказаться под прицелом Кремля, стремящегося вернуться в те времена, когда Российская империя простиралась до Вислы, польское правительство намерено вооружаться — и быстро, — пишет издание.

В этом году Варшава планирует потратить на оборону 4$ своего ВВП, что вдвое превышает требования НАТО и сделает Польшу крупнейшим в альянсе государством, тратящим на оборону в расчете на душу населения.

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При этом некоторые сделки на поставку нового оборудования были заключены еще до полномасштабной войны Росси против Украины, когда Польша, уже осознавая российскую угрозу, начала модернизировать свои вооруженные силы, все еще обремененные большим количеством советской техники.

Однако российское вторжение в Украину ускорило этот процесс и побудило подписать множество новых контрактов.

— Преступное нападение Российской Федерации на Украину и непредсказуемый характер Путина означают, что нам необходимо еще больше ускорить модернизацию оборудования, — сказал порталу Defence24 министр обороны Польши Мариуш Блащак.

По его словам, для Польши сегодня очень важно как можно быстрее повысить уровень безопасности.

— Мы можем сделать это только путем создания сильных вооруженных сил. Достаточно сильных, чтобы удержать любого потенциального агрессора от нападения, — сказал Блащак.

Этим Варшава показывает свои амбиции в отношении перевооружения вооруженных сил Польши, отмечает The Telegraph.

Для начала Польша разместила заказы на 1 тыс. основных боевых танков K2 из Южной Кореи и 250 совершенно новых танков M1A2 SEPv3 Abrams из США.

— Это превратит Польшу в обладателя самых больших в Европе танковых сил, превосходящих 227 танков Великобритании, — пишет издание.

К тому же артиллерия Польши будет усилена прибытием 600 K9, 18 пусковых установок HIMARS с 9 тыс. ракет и 288 систем РСЗО K239 Chunmoo из Южной Кореи.

Более 1 тыс. боевых машин пехоты Borsuk польского производства будут транспортировать польские войска в бой, а воздушное прикрытие обеспечат 96 вертолетов AH-64E Apache, закупленных в США, и 48 боевых самолетов FA-50, заказанных в Южной Корее.

— Мы меняем наше оборудование очень, очень быстро. Это действительно революция, а не эволюция, — сказал капитан Марек Адамиак в интервью The Telegraph.

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Все эти действия государства Польского подчеркивается планами по удвоению численности польской армии до 300 тыс. человек, что превратит Польшу в крупнейшую в Европе военную державу по численности личного состава к западу от Украины.

Также ведутся переговоры о строительстве “массивного оружейного завода” в сотрудничестве с Великобританией, отчасти для того, чтобы помочь в производстве и ремонте оборудования и оружия, предназначенного для Украины.

The Telegraph отмечает, что оборудование, однако, поставляется по высокой цене.

— Польша наслаждалась годами экономического роста, и, по прогнозам, ВВП будет расти и в этом году, несмотря на экономические последствия войны в Украине, но стоимость ее щедрых расходов на оборону будет значительной, — указывает издание.

Варшава планирует потратить на вооружение около £85 млрд к 2035 году, а оборонный бюджет на этот год составляет рекордные 97 млрд злотых (£18 млрд). Однако польская газета Dziennik Gazeta Prawna подсчитала, что фактическая сумма на 2023 год может вырасти до £24 млрд, если учесть внебюджетные средства.

Такой уровень расходов не лишен рисков, отмечают эксперты.

— Я боюсь, что все эти расходы могут истощить бюджет, если ими не управлять должным образом, — говорит Магдалена Якубовска, эксперт по вопросам обороны и вице-президент Res Publica-Visegrad Insight, фонда, освещающего политику Центральной Европы.

По ее словам, общественность может не знать, что, возможно, придется сократить некоторые гражданские проекты в Польше.

— Последние несколько лет у нас был стабильный экономический рост, но сейчас мы близки к рецессии. Если мы не поднимем экономику за счет денег ЕС (из фонда восстановления после пандемии), которые мы до сих пор не получили, то ситуация может стать критической, — говорит она.

Ранее Европейская Комиссия отказала Польше в доступе к грантам и дешевым кредитам на сумму около £30 миллиардов из Фонда восстановления и устойчивости после пандемии ЕС из-за спора о верховенстве закона. Польское правительство представило законодательство, которое может разрешить тупиковую ситуацию, но на данный момент деньги остаются недоступными.

Чтобы помочь Польше, в прошлом году Конгресс США одобрил выделение $288,6 млн на военное финансирование для “сдерживания и защиты” от возросшей угрозы со стороны России. Эти деньги помогут, но в условиях инфляции в Польше, составляющей около 17%, и замедления экономического роста оборонный бюджет может стать трудновыполнимым.

Несмотря на это, Магдалена Якубовская считает, что пока поляки, похоже, готовы взять на себя финансовое бремя.

— Поскольку война, возможно, не за горами, поляки понимают, что нужно идти на жертвы, чтобы заботиться о национальных интересах. Если люди боятся войны, значит, они относятся к ней с пониманием, — говорит она.

Межпартийная поддержка военных расходов также, похоже, сохранится, несмотря на глубокие и часто ожесточенные политические разногласия в Польше. Осознавая угрозу, исходящую от России, оппозиционные партии в большинстве своем признают необходимость расходов Варшавы, по крайней мере, на данный момент.

Осенью в Польше планируются парламентские выборы, и вопрос обороны и того, кто лучше всего сможет защитить страну, несомненно, станет одним из вопросов выборов.

Фото: Ministerstwo Obrony Narodowej