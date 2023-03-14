Евросоюз разрабатывает собственный закон об “иноагентах” — Politico

Март, 14 в 10:10

В рамках борьбы с иностранным влиянием Европейский Союз работает над законом, который заставит негосударственные организации, консультационные агентства и академические институты раскрывать любое финансирование из-за пределов ЕС.

Об этом сообщает Politico со ссылкой на три источника.

Указано, что сейчас закон находится на ранней стадии и перекликается с аналогичными законами в США и Австралии. Так, в Соединенных Штатах закон о регистрации иностранных агентов обязывает лоббистов, которые работают от имени правительств других стран, регистрироваться в федеральном правительстве с 1938 года.

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В то же время версия закона Евросоюза, вероятно, не будет ограничивать конкретных лиц, однако заставит коммерческие и некоммерческие организации в блоке раскрыть финансирование вне ЕС.

Как пишет издание, сейчас идет обсуждение проекта закона, он должен быть завершен в конце мая 2023 года.

— В последнее время ЕС столкнулся со значительным количеством случаев постороннего вмешательства во внутренние процессы — от российских попыток кибервзлома до китайских университетских грантов, призванных изменить дискурс о правах человека, добавляет издание.

Ранее Грузию всколыхнул ряд протестов против законопроекта об “иностранных агентах”, который, как отмечают активисты, подчеркивает отступление страны от демократии и сближает Тбилиси с Москвой. 9 марта из парламента отозвали этот законопроект.