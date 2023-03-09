Березень, 09 в 9:43

У Грузії з парламенту відкликали законопроєкт про іноземних агентів, який викликав масштабні протести у країні.

Відповідну заяву парламентської більшості за участю Грузинської мрії і Сили народу оприлюднили 9 березня.

– Ми бачимо, що ухвалений законопроєкт викликав розбіжності в суспільстві. Машина брехні змогла подати законопроєкт у негативному світлі і ввести в оману певну частину населення. На законопроєкт був наклеєний хибний ярлик “російського закону”, а його ухвалення в першому читанні було представлено в очах частини громадськості як відхід від європейського курсу, – йдеться в заяві.

У заяві також звинувачують радикальні сили, яким нібито “вдалося залучити частину молоді до протиправної діяльності”.

Зараз дивляться

– Ми маємо максимально дбати про мир, спокій та економічний розвиток у нашій країні, а також про прогрес Грузії на шляху європейської інтеграції… Враховуючи все вищевикладене, як влада, відповідальна перед кожним членом суспільства, ми вирішили беззастережно відкликати підтриманий нами законопроєкт, – зазначено у документі.

Водночас у парламенті пообіцяли згодом краще пояснити суспільству, для чого було прийнято законопроєкт “і чому важливо було забезпечити прозорість іноземного впливу в нашій країні”.

Джерело: заява парламентської більшості