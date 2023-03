Ні російському закону! У Тбілісі поновилися масштабні акції протесту

У Грузії тривають акції протесту проти законопроєкту про “іноземних агентів”, який, як наголошують активісти, підкреслює відступ країни від демократії і зближує Тбілісі з Москвою.

Protesters in Tbilisi blocked the city’s central avenue today to demonstrate against a law that they say is replicating a similar Russian legislation and would stigmatize the country’s vibrant, markedly pro-western civil society. pic.twitter.com/hHR3lCA7zK

У середу, 8 березня, тисячі демонстрантів пройшлися центральним проспектом Руставелі до парламенту Грузії. На акції багато студентів різних вишів.

Вони розмахували грузинськими прапорами та стягами ЄС, скандуючи: Ні тотальному контролю, ні російському закону!

Нові демонстрації відбулися через день після того, як співробітники спецназу застосували сльозогінний газ, водомети і арешти для розгону масштабного мітингу.

#Georgia : protesters in #Tbilisi have once again reached the steps of parliament. pic.twitter.com/eWs1pe8hii

Під час мітингу голова опозиційної партії Єдиний національний рух Леван Хабеїшвілі закликав присутніх щодня проводити акції протесту, поки влада не відкличе цей законопроєкт.

Він публічно спалив аркуші паперу, на яких, за його словами, надруковано законопроєкт про “іноагентів”.

Аналогічні акції протесту відбуваються у середу також в інших містах Грузії.

Парламент Грузії у вівторок, 7 грудня, ухвалив у першому читанні закон, який вимагає від будь-яких організацій, що отримують понад 20% свого фінансування з-за кордону, зареєструватися як “іноземні агенти” або понести значні штрафи.

Правляча партія Грузинська мрія заявляє, що він створений за зразком американського законодавства 1930-х років. Критики, зокрема президент Грузії Саломе Зурабішвілі, кажуть, що він нагадує російський закон, який Кремль використовував для придушення інакомислення.

Під час жорстоких сутичок у вівторок ввечері протестувальники кидали пляшки із запальною сумішшю і каміння в поліцію, яка застосувала сльозогінний газ і водомети для розгону натовпу. МВС Грузії повідомило про затримання 66 осіб. Опозиційні партії закликали до другої ночі масових протестів під стінами парламенту.

Кілька чиновників ЄС висловили занепокоєння з приводу цього закону. Президент Євроради Шарль Мішель зазначив, що ухвалення цього закону несумісне зі шляхом до ЄС, якого прагне більшість у Грузії.

Strongly concerned about developments in Georgia.

Right to peaceful protest is at the core of any democracy.

Adoption of this “foreign influence” law is not compatible with the EU path which majority in wants.

Commitment to rule of law and human values is key to EU project.

— Charles Michel (@CharlesMichel) March 8, 2023