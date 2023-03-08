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Ні російському закону! У Тбілісі поновилися масштабні акції протесту

Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач
протести у Грузії
Фото: Getty Images

У Грузії тривають акції протесту проти законопроєкту про “іноземних агентів”, який, як наголошують активісти, підкреслює відступ країни від демократії і зближує Тбілісі з Москвою.

У середу, 8 березня, тисячі демонстрантів пройшлися центральним проспектом Руставелі до парламенту Грузії. На акції багато студентів різних вишів.

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Нові демонстрації відбулися через день після того, як співробітники спецназу застосували сльозогінний газ, водомети і арешти для розгону масштабного мітингу.

Під час мітингу голова опозиційної партії Єдиний національний рух Леван Хабеїшвілі закликав присутніх щодня проводити акції протесту, поки влада не відкличе цей законопроєкт.

Він публічно спалив аркуші паперу, на яких, за його словами, надруковано законопроєкт про “іноагентів”.

Аналогічні акції протесту відбуваються у середу також в інших містах Грузії.

Що цьому передувало?

Парламент Грузії у вівторок, 7 грудня, ухвалив у першому читанні закон, який вимагає від будь-яких організацій, що отримують понад 20% свого фінансування з-за кордону, зареєструватися як “іноземні агенти” або понести значні штрафи.

Правляча партія Грузинська мрія заявляє, що він створений за зразком американського законодавства 1930-х років. Критики, зокрема президент Грузії Саломе Зурабішвілі, кажуть, що він нагадує російський закон, який Кремль використовував для придушення інакомислення.

Під час жорстоких сутичок у вівторок ввечері протестувальники кидали пляшки із запальною сумішшю і каміння в поліцію, яка застосувала сльозогінний газ і водомети для розгону натовпу. МВС Грузії повідомило про затримання 66 осіб. Опозиційні партії закликали до другої ночі масових протестів під стінами парламенту.

Кілька чиновників ЄС висловили занепокоєння з приводу цього закону. Президент Євроради Шарль Мішель зазначив, що ухвалення цього закону несумісне зі шляхом до ЄС, якого прагне більшість у Грузії.

Минулого року Брюссель відкинув спроби Тбілісі стати країною-кандидатом на членство в ЄС, заявивши, що їй необхідно прискорити реформи в таких сферах, як верховенство права, свобода ЗМІ та незалежність судової системи.

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