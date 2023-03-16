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Россияне добрались до места падения американского беспилотника MQ-9 Reaper в Черном море — CNN

Бедрак Виктория, редактор ленты
Безпілотник Reaper MQ-9

РФ смогла добраться до места падения американского беспилотника MQ-9 Reaper в международном воздушном пространстве над Черным морем.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на двух официальных лиц США.

В то же время не указано, смогли ли россияне извлечь обломки БПЛА, когда прибыли на место инцидента.

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Ранее СМИ со ссылкой на американских чиновников сообщали, что операторы разведывательного дрона США успели стереть засекреченное программное обеспечение на его борту перед падением в воду.

14 марта над Черным морем американский разведывательно-ударный беспилотник MQ-9 Reaper столкнулся с российским истребителем Су-27.

Фото: General Atomics

Источник: CNN
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