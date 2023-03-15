Нечего доставать: операторы стерли ПО в дроне перед его затоплением

Март, 15 в 21:48

Операторы разведывательного дрона США, который повредили самолеты РФ в международном воздушном пространстве над Черным морем, успели стереть засекреченное программное обеспечение на его борту перед падением в воду.

Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на двух американских чиновников.

– Соединенные Штаты дистанционно стерли конфиденциальное программное обеспечение на беспилотнике MQ-9 Reaper перед тем, как он упал в Черное море, чтобы не дать России собрать секретную информацию, – отметили представители администрации США.

Меры по удалению ПО были предприняты немедленно после инцидента, когда один из двух российских Су-27 повредил пропеллер американского дрона, что заставило американцев затопить его на большой глубине в Черном море.

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При этом в РФ обвинили США в участии в войне в Украине из-за инцидента с беспилотником. В Москве намерены попытаться найти обломки американского дрона MQ-9 Reaper.

– Я не знаю, сумеем мы достать или нет, но то, что это делать надо, и будем этим заниматься обязательно. Надеюсь, конечно, на успех, – заявил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев.

При этом он отметил, что американский беспилотник над Черным морем якобы обосновывает, что США воюют на стороне Украины.

– По поводу американского беспилотника — американцы все время говорят, что они не участвуют в военных действиях – это очередное подтверждение, что они непосредственно участвуют в этих мероприятиях, в войне, – заявил секретарь Совета безопасности России.

Генерал США Марк Милли на брифинге заявил, что во сбитом беспилотнике нет ценной для России информации.

– Там нечего доставать. Когда мы говорим о потере разведданных, то да, мы понесли такие потери. Но в общем то, что представляло для россиян ценность, сейчас таковым не является, — сказал Милли.

Напомним, что 14 марта два российских самолета Су-27 осуществили опасный и непрофессиональный перехват беспилотного дрона MQ-9 Разведывательного управления ВВС США.

Фото: General Atomics