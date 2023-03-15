Столкновение беспилотника США и истребителя РФ: что известно и приведет ли инцидент к эскалации между государствами

Март, 15 в 15:07

14 марта над Черным морем американский разведывательно-ударный беспилотник MQ-9 Reaper столкнулся с российским истребителем Су-27.

Как писали американские СМИ со ссылкой на чиновников, БПЛА вел наблюдение в международном авиапространстве. Россияне неоднократно проносились вокруг Reaper и сливали на него топливо.

Военно-воздушные силы США говорят, что во время перехвата истребитель РФ повредил американский MQ-9 Reaper, в результате чего беспилотник пришлось уничтожить.

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В то же время Москва утверждает, что ее истребители “не вступали в контакт” с беспилотником, а БПЛА “летел с нарушениями”.

Что происходит и каких последствий можно ожидать — читайте в материале Фактов ICTV.

Характеристика MQ-9 Reaper и российского Су-27

Реакция США

Пресс-секретарь Пентагона, бригадный генерал Пэт Райдер заявил, что в падении американского беспилотника MQ-9 Reaper виноват российский истребитель.

Он отметил, что два самолета Су-27 летели с беспилотником около 40 минут, но до столкновения между США и Россией не было радиосвязи относительно дрона.

По его словам, перехват беспилотников не является редкостью, но “такое поведение является необычным, печальным и опасным”. Райдер назвал действия российских пилотов “опасными, непрофессиональными”.

Пресс-секретарь также заявил, что российский самолет Су-27, который задел пропеллер беспилотника, скорее всего, тоже поврежден. Он добавил, что операторы дрона были вынуждены разбить его после столкновения, поскольку повреждение винта MQ-9 сделало его неуправляемым.

Координатор по коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что США предпринимают шаги, чтобы сбитый над Черным морем беспилотник MQ-9 Reaper не попал в чужие руки.

Представитель Государственного департамента США Нед Прайс заявил, что Соединенные Штаты вызовут посла России из-за столкновения истребителя с беспилотником.

Реакция России

В Минобороны РФ заявили, что их истребители Су-27 якобы не имеют отношения к падению американского беспилотника MQ-9 Reaper в Черном море.

В то же время там признали, что россияне собирали данные об американском БПЛА, поскольку он приблизился к аннексированному Крыму и “летел с нарушениями”.

Как утверждают в России, американский дрон шел “в направлении государственной границы РФ” с выключенными транспондерами, чем якобы нарушил границы района временного режима использования воздушного пространства.

— С целью идентификации нарушителя в воздух были подняты истребители из состава дежурных по ПВО сил. В результате резкого маневрирования около 09:30 (по московскому времени — Ред.) беспилотный летательный аппарат MQ-9 перешел в неуправляемый полет с потерей высоты и столкнулся с водной поверхностью, — заявили в оборонном ведомстве.

Российская сторона утверждает, что ее истребители “не вступали в контакт” с БПЛА.

Реакция украинской власти и ВСУ

Секретарь СНБО Алексей Данилов считает, что данным инцидентом российский диктатор Владимир Путин показывает “готовность к расширению зоны конфликта с втягиванием других сторон”.

Інцидент з американським БПЛА MQ-9 Reaper, спровокований росією в Чорному морі, – це сигнал путіна про готовність до розширення зони конфлікту із втягуванням інших сторін. Тактика ва-банк – постійне підвищення ставок в умовах стратегічного програшу в надії на зміну обставин. — Oleksiy Danilov (@OleksiyDanilov) March 15, 2023

Представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона заявил, что комментировать инцидент должны прежде всего Соединенные Штаты. На месте сбитого беспилотника уже работает другой дрон.

— Американская авиация в Черном море находится на постоянной основе. Черное море — это не внутреннее море России, как они там оккупировали Азовское море и считают его своим, — отметил он.

Игнат добавил, что Черное море эксплуатируют многие страны, в том числе члены НАТО Турция и Румыния. Есть международное воздушное пространство, где беспрепятственно могут летать самолеты, в том числе и разведчики.

— То, что делает государство-террорист, понятно, с какими наклонностями… Инцидент должны комментировать в первую очередь США, и они, очевидно, будут делать соответствующие выводы. А реакция Штатов была мгновенной: на его место прилетел другой БПЛА, который продолжает свою работу, — подчеркнул он.

Что пишут СМИ

The New York Times со ссылкой на высокопоставленного военного представителя заявила, что утром 14 марта MQ-9 Reaper вылетел с военной базы в Румынии для выполнения плановой миссии, продолжительность которой в основном составляет 9-10 часов.

Беспилотник не имел на себе вооружений, хотя это предусмотрено конструкцией.

Источник газеты говорит, что БПЛА вел наблюдение примерно в 75 милях к юго-западу от Крыма. MQ-9 Reaper имеет сложные камеры и другие датчики, что позволяет беспилотнику “заглянуть в Крым” и из международного пространства.

До момента перехвата российскими истребителями беспилотник США находился на высоте около 7,6 км (25 тыс. футов). Россияне неоднократно проносились вокруг Reaper и сливали на него топливо, вероятно, пытаясь испортить камеры и повредить другие датчики.

Reuters со ссылкой на свои источники отмечает, что беспилотник Reaper упал в Черное море после российского перехвата.

По данным издания, российский истребитель Су-27 во вторник сбил пропеллер американского военного разведывательного беспилотника Reaper, в результате чего тот упал в Черное море.

CNN отмечает, что самолеты России и США уже летали над Черным морем во время войны РФ против Украины, но это первый известный случай такого взаимодействия, что является потенциально опасной эскалацией в критический момент боевых действий.

Представитель Европейского командования США заявил, что американский беспилотник Reaper не был найден в Черном море после аварии, пишет CNN.

Телеканал CBS опубликовал графику, как российский истребитель Су-27 мог сбить MQ-9 Reaper.

Какие могут быть последствия инцидента и на руку ли это Украине

Украинский политолог Николай Давидюк отмечает, что MQ-9 Reaper — основной ударный беспилотник США, он может нести до 1 700 кг.

По его словам, США не хотят прямого столкновения с РФ, потому что это будет означать войну двух ядерных держав и противостояние НАТО и России.

Давидюк также отметил, что для Украины данная ситуация — это усиление со стороны США, которые “могут раздавить РФ всей мощью своего бюджета”. Он напомнил, что ранее Белый дом направил Конгрессу США проект оборонного бюджета на 2024 финансовый год, который предусматривает расходы в размере $886 млрд. Это рекордная сумма со времен Второй мировой войны.

Эксперт отметил, что пока Штаты не поднимают эскалацию в медиапространстве, но это не значит, что они простят.

Украинский военный эксперт и историк Михаил Жирохов в комментарии Фактам ICTV сказал, что не следует ожидать существенных последствий от этой аварии.

Он считает, что Соединенные Штаты могут отреагировать на это как на случайность и не будут способствовать эскалации.

Аналитики Института изучения войны (ISW) тоже пришли к выводу, что столкновение не приведет к эскалации между Россией и США.

— Российские войска десятилетиями прибегали к тактике запугивания в отношении самолетов и кораблей США и их союзников, и прямого конфликта никогда не возникало, — говорят эксперты.

ISW отмечает, что, учитывая неоднократные обязательства президента Джо Байдена избегать привлечения американских войск к прямому конфликту с РФ, а также четкое и неоднократно продемонстрированное нежелание Кремля вступать в войну с НАТО, нет никаких причин, чтобы такие инциденты вызвали опасную эскалацию.

Фото: General Atomics