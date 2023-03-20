Стосуватимуться 25 осіб: Молдова введе проти Росії низку санкцій

Березень, 19 в 22:36

Влада Молдови планує запровадити низку санкцій проти Росії через її вторгнення в Україну.

Про це заявив міністр закордонних справ країни Ніколає Попеску.

Він зазначив, що санкції будуть стосуватись певних громадян РФ.

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– Йдеться переважно про заборону на в’їзд, замороження банківських рахунків або активів цих фізичних осіб, які тією чи іншою мірою причетні до агресії проти України, – заявив Попеску.

Міністр зауважив, що рішення вже схвалено, проте для його впровадження необхідний час. Відомо, що санкції буде запроваджено проти 25 осіб, однак їхні імена поки не називаються. Відомо, що більшість з них – громадяни Росії.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 389-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.