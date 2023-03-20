Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Світ

Стосуватимуться 25 осіб: Молдова введе проти Росії низку санкцій

Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
Молдова
Фото: Dreamstime

Влада Молдови планує запровадити низку санкцій проти Росії через її вторгнення в Україну.

Про це заявив міністр закордонних справ країни Ніколає Попеску.

Він зазначив, що санкції будуть стосуватись певних громадян РФ.

Зараз дивляться

– Йдеться переважно про заборону на в’їзд, замороження банківських рахунків або активів цих фізичних осіб, які тією чи іншою мірою причетні до агресії проти України, – заявив Попеску.

Читайте
У списку Башар аль-Асад: Зеленський запровадив санкції проти 300 фізичних осіб

Міністр зауважив, що рішення вже схвалено, проте для його впровадження необхідний час. Відомо, що санкції буде запроваджено проти 25 осіб, однак їхні імена поки не називаються. Відомо, що більшість з них – громадяни Росії.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 389-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка