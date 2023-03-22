Март, 22 в 18:05

Духовный глава православных христиан мира, Вселенский патриарх Варфоломей заявил, что Русская православная церковь (РПЦ) разделяет ответственность за российское вторжение в Украину, но патриарх готов помочь в послевоенном “духовном возрождении” России.

Во время конференции в парламенте Литвы Вселенский патриарх также упрекнул российского патриарха Кирилла, который ранее давал благословение на вторжение РФ в Украину.

Варфоломей, который в 2019 году разозлил Москву, признав недавно созданную Православную церковь Украины (ПЦУ), заявил, что российские власти используют церковь как “инструмент для достижения своих стратегических целей”.

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— Церковь и государственное руководство России сотрудничали в преступлении агрессии и разделили ответственность за совершенные преступления, такие, как шокирующее похищение украинских детей, — сказал он.

На прошлой неделе Международный уголовный суд выдал ордер на арест президента России Владимира Путина, обвинив его в военном преступлении — незаконной депортации сотен детей из Украины.

— Наш межрелигиозный диалог должен быть сосредоточен на способах противостояния и нейтрализации способности руководства Московского патриархата подрывать единство и богословски узаконивать преступное поведение, — сказал Варфоломей.

Вселенский патриарх находится в Стамбуле и считается “первым среди равных” в православной церкви, которая насчитывает около 260 млн последователей по всему миру, из них около 100 млн — в России.

— Константинопольская церковь-мать готова вновь помочь своим чадам в Украине и в России, как она уже неоднократно делала это в прошлом, — сказал он. Церковь до сих пор использует древнегреческое название Константинополь для Стамбула.

По его словам, христианский долг церкви заключается в том, чтобы использовать силы диалога и “вернуть наших российских братьев и сестер в наше сообщество общих ценностей”, сказал Варфоломей. Он также подчеркнул необходимость “духовного возрождения” как в России, так и в Украине.