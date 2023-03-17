Март, 17 в 19:14

Выдача ордера на арест президента России Владимира Путина и российского омбудсмена Марии Львовой-Беловой со стороны Международного уголовного суда (МУС) ограничивает этих граждан РФ в передвижении большинством стран мира и снимает с них любой иммунитет, и теперь они могут быть арестованы в более чем 120 странах.

Кроме того, это делает президента Путина в глазах западного мира человеком, который преследуется международным правосудием, а потому любые сделки или разговоры с ним будут токсичными.

Какие последствия для российского диктатора имеет выдача ордера на арест со стороны МУС и могут ли судить Путина заочно – в комментарии Фактам ICTV рассказал украинский юрист-международник, преподаватель Киево-Могилянской академии, экс-заместитель министра юстиции Украины Сергей Петухов.

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По его словам, можно разделить последствия такого решения МУС на пять пунктов.

– Во-первых, это переводит Путина из категории людей, с которыми можно попытаться договориться, в категорию людей, которых разыскивает МУС, то есть потенциальных международных преступников. Это исключает возможность, на данном этапе, для западных лидеров какого-то рукопожатия с Путиным или подписания с ним соглашений, – сказал он.

Во-вторых, Владимир Путин будет ограничен в передвижении по миру, говорит юрист.

– По условиям Римского статута, все государства-члены, которые его ратифицировали, обязаны сотрудничать с судом и передать ему лицо, в отношении которого выдан ордер на арест. Таких стран – более 120, подавляющее большинство стран мира, — рассказывает Сергей Петухов.

Согласно сайту МУС, 123 страны являются государствами-участниками Римского статута Международного уголовного суда. Из них 33 – африканские государства, 19 – государства Азиатско-Тихоокеанского региона, 18 – Восточной Европы, 28 – Латинской Америки и Карибского бассейна, 25 – Западной Европы и другие государства.

Кроме того, подписантами Римского статута являются Южная Африка, Бразилия, Венесуэла и некоторые другие страны, которые не поддерживают Украину в осуждении российской агрессии и больше тяготеют к поддержке агрессии РФ.

Сергей Петухов объясняет, что в эти страны Владимир Путин, скорее всего, просто не поедет, поскольку там он будет арестован и передан МУС.

– В-третьих, с него (Путина. – Ред.) снимается иммунитет как с главы государства. Тот, который имеют в международном праве все главы государств. А международные трибуналы, и особенно такой, наиболее признанный – МУС, не ограничены иммунитетом глав государств. Поэтому, условно, он в глазах мира деклассифицирован, – говорит юрист-международник.

По его словам, президент России Путин с этого момента больше не является полноценным главой государства с иммунитетом от уголовных преследований, потому что в отношении него есть ордер на арест.

– В-четвертых, рассмотрение этого дела не начнется без присутствия Владимира Путина на суде, потому что такое условие Римского статута. Но это запускает процесс, который будет продолжаться вплоть до того, пока он и так называемый омбудсмен по правам детей РФ остаются в живых, – пояснил эксперт.

Петухов считает, что это чрезвычайно важно, поскольку переводит вопрос к уголовному правосудию на новый уровень, потому что раньше, хотя лидеры государств и были под преследованием МУС, но это не касалось президента такого государства, как Россия, которая имеет существенное влияние в мире.

Пятым последствием Сергей Петухов называет то, что накануне, 16 марта, вышел отчет ООН, в котором экспертная комиссия назвала деятельность РФ потенциальными преступлениями против человечности и приписывает России другой спектр военных преступлений.

– Это гораздо больше ослабляет и разбивает российскую пропаганду о добровольном переезде или переселении украинцев на территорию Российской Федерации. То есть теперь мы знаем, что независимая комиссия ООН и МУС считают перевозку украинцев на территорию России незаконной депортацией, которая во время войны является военным преступлением, – сказал эксперт.

В то же время, по мнению юриста-международника, решение Международного уголовного суда может отложить создание спецтрибунала по преступлению агрессии России.

– Это в определенной степени отложит вопрос создания трибунала на потом, поскольку, хоть трибунал и задумывался относительно преступления агрессии, которое не может рассматривать МУС, но, частично, опасения были в том, что МУС не сможет собрать достаточно доказательств, чтобы начать дело против Путина. Учитывая, что дело против Путина уже начато, хотя и по категории военных преступлений, я думаю, что политически это снимает необходимость в создании специального трибунала, – считает эксперт.

По мнению Сергея Петухова, решение МУС перехватить инициативу по международному правосудию над президентом России, является правильным.

Кроме того, по словам юриста, для страны-подписанта Римского статута нет прямых последствий, если, например, Владимир Путин приедет в одну из таких стран. Впрочем, это станет неуважением к МУС, что может создать громкий дипломатический скандал.

– Обычно страны просто отказывают в принятии таких людей. Если это делается, то это демонстративное неуважение к МУС. По международному опыту, очень немного стран готовы это делать. Это не имеет смысла. Проще просто перенести этот визит или отказать в нем, мотивируя какой-то другой причиной, – пояснил он.

В то же время Сергей Петухов говорит, что Россия, не будучи страной, которая подписывала Римский статут, может на добровольных началах сотрудничать с МУС, как она это пыталась делать после вторжения на территорию Грузии в 2008 году.